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У ЄС починають діяти жорсткіші правила щодо експорту відходів

Новини — П'ятниця, 17 травня 2024, 14:20 — Марія Ємець

У Євросоюзі з неділі набудуть чинності жорсткіші правила щодо експорту до третіх країн відходів-вторсировини на переробку. 

Як пише "Європейська правда", про це нагадали у пресслужбі Єврокомісії. 

Нові правила, визначені у Постанові щодо перевезення відходів (Waste Shipments Regulation), мають на меті гарантувати, що з цими відходами надалі будуть поводитися у відповідальний спосіб з точки зору захисту довкілля.  

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Вивезення до країн, які не входять до Організації економічного співробітництва та розвитку, буде дозволятися лише за умови, якщо дані країни повідомлять Єврокомісію про зацікавлення у тому, щоб імпортувати певні відходи, та доведуть спроможність відповідально переробляти їх. 

Окрім того, Єврокомісія буде здійснювати нагляд за експортом відходів до країн ОЕСР і реагувати, якщо з’ясується, що у країні призначення відходи з ЄС створюють проблеми для довкілля. 

На додачу, у постанові прописані жорсткіші інструменти для протидії так званій "контрабанді відходів", зазвичай з більш розвинених до бідніших країн. 

"Нові правила щодо перевезення відходів забезпечать, що коли з ЄС експортуються відходи, то вони потрапляють у місце, де з ними будуть поводитися відповідально, підтримуючи "чисту" і циркулярну економіку. Це важлива складова "зеленого переходу", який передбачає, що все більша частка відходів буде перероблятися на цінний ресурс", – зазначив єврокомісар з питань довкілля, океанів та рибної промисловості Віргініюс Сінкевічюс. 

Нагадаємо, у квітні 2024 року Європарламент ухвалив нову директиву про "право споживача на ремонт", аби сприяти довшому терміну життя речей та зменшити кількість відходів. 

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