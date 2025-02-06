ЗМІ: у команді Трампа хочуть відмовляти його від "плану" щодо сектора Гази

Несподівана пропозиція президента Дональда Трампа взяти під контроль сектор Гази стала шоком навіть для його команди у Білому домі, і радники мають надію, що президент з часом почне розуміти проблемність цієї ідеї.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє The New York Times, пише "Європейська правда".

Декілька радників кажуть, що сподіваються на те, що ідея Трампа про довгостроковий контроль над сектором Гази і його перетворення на "Близькосхідну Рів’єру" невдовзі "тихо згасне" і він почне усвідомлювати неможливість її реалізації.

Вже у другій половині дня середи речниця Білого дому Керолайн Левітт спробувала пом’якшити сказане Трампом щодо релокації палестинського населення і застосування американських військових.

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Держсекретар Марко Рубіо припустив, що Трамп насправді пропонував лише відбудувати регіон, а не брати його під контроль.

Спеціальний посланник на Близькому Сході Стів Віткофф нібито сказав сенаторам-республіканцям за зачиненими дверима, що Трамп насправді не хоче вводити у сектор американські війська, і "не хоче витрачати жодного американського долара" на Газу, розповів присутній під час розмови сенатор на умовах анонімності.

Інсайдери кажуть, що в адміністрації не займались жодним серйозним дослідженням щодо того, наскільки ідея Трампа реалістична, а прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу теж нічого не чув про це до заяви Трампа на пресконференції.

Лунають припущення, що настільки радикальна заява Трампа є лише частиною переговорної тактики.

Нагадаємо, 4 лютого Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рів'єру Близького Сходу". При цьому він виступив за переселення палестинців із Гази в інші країни.

Державний секретар США Марко Рубіо підтримав план Трампа, заявивши, що палестинський анклав має бути звільнений від ісламістського угруповання ХАМАС.

Посол США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що пропозиція Дональда Трампа щодо переселення палестинців дасть їм "більше надії" на краще майбутнє.