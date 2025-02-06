СМИ: в команде Трампа хотят отговорить его от "плана" по сектору Газы

Неожиданное предложение президента Дональда Трампа взять под контроль сектор Газы стало шоком даже для его команды в Белом доме, и советники надеются, что президент со временем начнет понимать проблемность этой идеи.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The New York Times, пишет "Европейская правда".

Несколько советников говорят, что надеются на то, что идея Трампа о долгосрочном контроле над сектором Газы и его превращение в "Ближневосточную Ривьеру" вскоре "тихо угаснет" и он начнет осознавать невозможность ее реализации.

Уже во второй половине дня среды пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт попыталась смягчить сказанное Трампом относительно релокации палестинского населения и применения американских военных.

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Госсекретарь Марко Рубио предположил, что Трамп на самом деле предлагал лишь отстроить регион, а не брать его под контроль.

Специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф якобы сказал сенаторам-республиканцам за закрытыми дверями, что Трамп на самом деле не хочет вводить в сектор американские войска и "не хочет тратить ни одного американского доллара" на Газу, рассказал присутствовавший во время разговора сенатор на условиях анонимности.

Инсайдеры говорят, что в администрации не занимались никаким серьезным исследованием того, насколько идея Трампа реалистична, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху тоже ничего не слышал об этом до заявления Трампа на пресс-конференции.

Звучат предположения, что столь радикальное заявление Трампа является лишь частью переговорной тактики.

Напомним, 4 февраля Трамп заявил, что США могут "взять под контроль" Газу и "провести настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока". При этом он выступил за переселение палестинцев из Газы в другие страны.

Государственный секретарь США Марко Рубио поддержал план Трампа, заявив, что палестинский анклав должен быть освобожден от исламистской группировки ХАМАС.

Посол США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что предложение Дональда Трампа по переселению палестинцев даст им "больше надежды" на лучшее будущее.