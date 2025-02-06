ЗМІ: Румунія заборонила в’їзд чотирьом проросійським політикам з Молдови, ті оскаржують рішення

Румунські ЗМІ дізналися, що Румунія минулого року заборонила в’їзд чотирьом проросійським політичним діячам з Молдови на підставі загрози нацбезпеці і ті намагаються оскаржувати рішення.

Про це повідомляє G4Media з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

Журналісти дізналися, що у 2024 році румунські прикордонники відмовили у в’їзді молдавським політикам Максиму Морошану, Александру Бещеру, В’ячеславу Лупову та Ігорю Тулеанцеву на підставі рішення, яким їм заборонили в’їзд до Румунії на п'ять років.

Усі четверо після того спробували оскаржити рішення у судах Ясс і Бухареста.

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На судових засіданнях представники прикордонної поліції повідомили, що заборона на в’їзд пов’язана з інформацією про цих осіб, що є у розпорядженні контррозвідки та МВС і вони можуть становити загрозу для нацбезпеки.

Поінформований співрозмовник розповів виданню, що рішення про заборону в’їзду ухвалили після того, як ці особи у березні 2024 року нібито запланували приїхати до Бухареста на участі у протесті. У поліції Молдови тоді повідомляли, що туди хочуть їхати близько 200 осіб, що мають фінансову підтримку олігарха Ілана Шора і пов’язані з ультраправим "Альянсом за об’єднання румунів" (де ці звинувачення відкинули).

За інформацією журналістів G4Media.ro, яким вдалось ознайомитись з матеріалами справ, усім чотирьом в’їзд заборонений на п'ять років. В одному з випадків (щодо Морошана) рішення ухвалили ще у 2022 році, щодо ще трьох – у 2024-му.

Морошан станом на весну 2024 року був обраним членом місцевого самоврядування у Бєльцях від Партії соціалістів. До 2020 року він майже 20 років прожив у Молдові, а з поверненням у Бєльці заснував Союз російсько-молдовських підприємців.

Бещеру очолює партію "Альтернатива та сили порятунку Молдови", що входить до блоку Шора "Перемога".