СМИ: Румыния запретила въезд четырем пророссийским политикам из Молдовы, те оспаривают решение

Румынские СМИ узнали, что Румыния в прошлом году запретила въезд четырем пророссийским политическим деятелям из Молдовы на основании угрозы нацбезопасности и те пытаются оспаривать решение.

Об этом сообщает G4Media со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

Журналисты узнали, что в 2024 году румынские пограничники отказали во въезде молдовским политикам Максиму Морошану, Александру Бещеру, Вячеславу Лупову и Игорю Тулеанцеву на основании решения, которым им запретили въезд в Румынию на пять лет.

Все четверо после того попытались обжаловать решение в судах Ясс и Бухареста.

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На судебных заседаниях представители пограничной полиции сообщили, что запрет на въезд связан с информацией об этих лицах, которая есть в распоряжении контрразведки и МВД и они могут представлять угрозу для нацбезопасности.

Информированный собеседник рассказал изданию, что решение о запрете въезда приняли после того, как эти лица в марте 2024 года якобы запланировали приехать в Бухарест для участия в протесте. В полиции Молдовы тогда сообщали, что туда хотят ехать около 200 человек, имеющих финансовую поддержку олигарха Илана Шора и связанных с ультраправым "Альянсом за объединение румын" (где эти обвинения отвергли).

По информации журналистов G4Media.ro, которым удалось ознакомиться с материалами дел, всем четырем въезд запрещен на пять лет. В одном из случаев (по Морошану) решение приняли еще в 2022 году, по еще трем – в 2024-м.

Морошан по состоянию на весну 2024 года был избранным членом местного самоуправления в Бельцах от Партии социалистов. До 2020 года он почти 20 лет прожил в Молдове, а с возвращением в Бельцы основал Союз российско-молдовских предпринимателей.

Бещеру возглавляет партию "Альтернатива и силы спасения Молдовы", входящую в блок Шора "Победа".