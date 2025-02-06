Сенат Франції схвалив бюджет на 2025 рік

Сенат Франції схвалив у четвер бюджет на 2025 рік, направивши його на розгляд Конституційної ради.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Якщо рада схвалить законодавство, президент Емманюель Макрон зможе підписати його як закон, поклавши край політичній невизначеності, яка призвела до повалення одного уряду і струсонула ринки.

Бюджет має на меті зменшити дефіцит за рахунок скорочення витрат і підвищення податків для заможних людей і корпорацій.

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Прем'єр-міністр Франсуа Байру скористався спеціальними конституційними повноваженнями, щоб проштовхнути бюджет після того, як уряд його попередника не зміг ухвалити бюджет на 2024 рік і після тижнів суперечок з різними політичними партіями.

"Не можна втрачати ні секунди", – сказав Жан-Франсуа Юссон, сенатор, який виступав перед палатою від імені групи законодавців, що узгодили остаточний текст бюджету.

Законодавці прийняли спеціальний закон, щоб зберегти основні функції уряду і запобігти закриттю уряду в американському стилі в грудні.

Але вже за кілька місяців їм потрібно буде розпочати процес заново для прийняття бюджету на 2026 рік.

Національна асамблея Франції, нижня палата парламенту, 5 лютого очікувано провалила другий вотум недовіри уряду на чолі з Франсуа Байру, який використав спецпроцедуру для ухвалення бюджету в обхід законодавців.

За кілька годин до того так само провалився вотум недовіри за проєкт бюджету на 2025 рік.