Суд у Франції зобовʼязав змінити назву району, яка нагадує про колоніалізм

Апеляційний суд французького Бордо підтримав позов активістів, які вимагають перейменування історичного району міста Біарріц Ла-Негресс через її колоніальний характер.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Французька асоціація Memoires et Partages ("Спогади та обмін"), яка бореться зі спадщиною рабства та колоніалізму, ще у 2020 році звернулася до мерії Біарріца з проханням перейменувати кілька топонімів.

Ішлось про район Ла-Негресс і вулицю Рю де ла-Негресс – вважається, що їх названо на честь чорношкірої жінки, можливо, колишньої рабині, яка працювала в місті в ХІХ столітті.

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Активісти кажуть, що назва пов'язана зі "злочином проти людяності, в результаті якого мільйони африканців були депортовані для роботи як раби на колоніальних плантаціях".

Відмова мерії Біарріца спонукала активістів розпочати судовий процес. У 2023 році суд міста По відхилив позов асоціації, але апеляція стала на її бік.

Посилаючись на істориків, суд заявив, що, незалежно від імовірного походження назви, "термін "Ла-Негресс" сьогодні нагадує в принизливій формі про расове походження жінки, чия особа не була офіційно встановлена".

Ла-Негресс (La Negresse) – це жіночий варіант французького слова negre, нині неприйнятного позначення темношкірих людей.

У 2001 році Франція офіційно визнала работоргівлю і рабство злочином проти людства.

Нещодавно повідомлялось, що колишні міністри оборони Великої Британії розкритикували рішення перейменувати атомний підводний човен HMS Agincourt як нібито ухвалене, аби не образити Францію.