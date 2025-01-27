У Британії перейменували підводний човен – критики кажуть, через Францію

Колишні міністри оборони Великої Британії розкритикували рішення Королівського військово-морського флоту перейменувати атомний підводний човен HMS Agincourt як нібито ухвалене, аби не образити Францію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Times.

Британський уряд ще у 2018 році вирішив назвати ударний підводний човен на честь битви при Азенкурі – перемоги англійського короля Генріха V над французами у 1415 році, під час Столітньої війни.

Але Королівський військово-морський флот Британії напередодні оголосив, що підводний корабель, який все ще будується, тепер буде називатися HMS Achilles – на честь відомого крейсера часів Другої світової.

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Речник британських ВМС заявив, що назва була запропонована комітетом з найменування кораблів флоту і схвалена королем Чарльзом ІІІ, згідно з давно встановленою процедурою.

Але колишні міністри оборони Британії від Консервативної партії Грант Шаппс і Бен Воллес розкритикували цей крок, припустивши, що нинішній лейбористський уряд змінює назву через страх роздратувати Францію.

"Перейменування HMS Agincourt є нічим іншим, як святотатством. Цей підводний човен носить ім'я, яке вшановує визначальний момент британської історії", – заявив Шаппс.

А Воллес звинуватив уряд Британії в тому, що він "зосередився на поверхневих нісенітницях замість того, щоб відбудовувати нашу оборону".

"Французи – одні з наших найсильніших союзників. Їх не відлякують такі назви. Я маю на увазі, що це показує дуже жалюгідне розуміння зовнішньої політики і відносин", – вважає він.

Речник британського прем'єр-міністра Кіра Стармера сказав журналістам, що ім'я Achilles "особливо доречне" цього року у зв'язку з ювілеями перемог у Другій світовій війні в Європі та Японії.

Зазначимо, нещодавно близький соратник Дональда Трампа та мільярдер Ілон Маск запропонував перейменувати Ла-Манш, який у Британії називають Англійським каналом, на канал Джорджа Вашингтона.