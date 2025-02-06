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Суд во Франции обязал изменить название района, которое напоминает о колониализме

Новости — Четверг, 6 февраля 2025, 17:23 — Олег Павлюк

Апелляционный суд французского Бордо поддержал иск активистов, требующих переименования исторического района города Биарриц Ла-Негресс из-за его колониального характера.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Французская ассоциация Memoires et Partages ("Воспоминания и обмен"), которая борется с наследием рабства и колониализма, еще в 2020 году обратилась в мэрию Биаррица с просьбой переименовать несколько топонимов.

Речь шла о районе Ла-Негресс и улице Рю де ла-Негресс – считается, что они названы в честь чернокожей женщины, возможно, бывшей рабыни, которая работала в городе в XIX веке.

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Активисты говорят, что название связано с "преступлением против человечности, в результате которого миллионы африканцев были депортированы для работы в качестве рабов на колониальных плантациях".

Отказ мэрии Биаррица побудил активистов начать судебный процесс. В 2023 году суд города По отклонил иск ассоциации, но апелляция стала на ее сторону.

Ссылаясь на историков, суд заявил, что, независимо от предполагаемого происхождения названия, "термин „Ла-Негресс" сегодня напоминает в унизительной форме о расовом происхождении женщины, чья личность не была официально установлена".

Ла-Негресс (La Negresse) – это женский вариант французского слова negre, ныне неприемлемого обозначения темнокожих людей.

В 2001 году Франция официально признала работорговлю и рабство преступлением против человечества.

Недавно сообщалось, что бывшие министры обороны Великобритании раскритиковали решение переименовать атомную подводную лодку HMS Agincourt как якобы принятое, чтобы не обидеть Францию.

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Франция
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