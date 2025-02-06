Парламент Фінляндії відзвітував про успішну евакуацію

Фінський парламент у четвер, 6 лютого, провів планові навчання з евакуації після години запитань до уряду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба законодавчого органу.

У навчаннях узяли участь усі присутні в парламенті Фінляндії, зокрема журналісти, фотографи й представники громадськості. Про проведення навчань громадськості заздалегідь не повідомлялося.

"Під час навчань з евакуації будівля парламенту була евакуйована через пожежну тривогу. Евакуація пройшла гладко, і ми винесли хороші уроки для покращення наших операцій", – сказав керівник служби безпеки Алексі Хосьоя.

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Як зазначили в парламенті Фінляндії, навчання з евакуації відбуваються відповідно до законодавства країни.

Восени 2024 року масові навчання з евакуації провели у Литві.