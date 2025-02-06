Парламент Финляндии отчитался об успешной эвакуации
Финский парламент в четверг, 6 февраля, провел плановые учения по эвакуации после часа вопросов к правительству.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.
В учениях приняли участие все присутствующие в парламенте Финляндии, в том числе журналисты, фотографы и представители общественности. О проведении учений общественности заранее не сообщалось.
"Во время учений по эвакуации здание парламента было эвакуировано из-за пожарной тревоги. Эвакуация прошла гладко, и мы извлекли хорошие уроки для улучшения наших операций", – сказал руководитель службы безопасности Алекси Хосьоя.
Как отметили в парламенте Финляндии, учения по эвакуации проходят в соответствии с законодательством страны.
Осенью 2024 года массовые учения по эвакуации провели в Литве.