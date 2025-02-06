Парламент Финляндии отчитался об успешной эвакуации

Финский парламент в четверг, 6 февраля, провел плановые учения по эвакуации после часа вопросов к правительству.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

В учениях приняли участие все присутствующие в парламенте Финляндии, в том числе журналисты, фотографы и представители общественности. О проведении учений общественности заранее не сообщалось.

"Во время учений по эвакуации здание парламента было эвакуировано из-за пожарной тревоги. Эвакуация прошла гладко, и мы извлекли хорошие уроки для улучшения наших операций", – сказал руководитель службы безопасности Алекси Хосьоя.

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Как отметили в парламенте Финляндии, учения по эвакуации проходят в соответствии с законодательством страны.

Осенью 2024 года массовые учения по эвакуации провели в Литве.