Глава МЗС Польщі: важливі не переговори з Путіним, а щоб він прибрався з України

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський вважає, що в майбутніх переговорах про врегулюваня війни в Україні участь правителя Кремля Владіміра Путіна грає не головну роль.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами в Брюсселі 6 лютого, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Сікорського попросили прокоментувати готовнсть Путіна до "мирних переговорів" щодо України.

"Я хочу не того, щоб він брав участь у переговорах, – я хочу, щоб він прибрався з України. Він може зробити це за п’ять хвилин. Якщо він цього не зробить, то постане перед міжнародним судом. Він не має жодної справи на території іншої країни-члена ООН", – наголосив глава польської дипломатії.

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Він додав, що його бентежить "природа російського режиму та путінського контролю над Росією".

"За цих умов Путін може надати перевагу поганій війні перед добрим миром. Оскільки лише за продовження війни він почуватиметься значущим. Такою є природа всіх диктаторських режимів, що розв’язують війни", – підсумував глава МЗС Польщі.

Напередодні речник російського правителя Дмитрій Пєсков уперше публічно визнав контакти Кремля з новою адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Це сталось після того, як сам Трамп сказав, що наразі США "говорять з росіянами та з українським керівництвом".

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький вважає, що зустріч Путіна і Трампа може відбутися найближчим часом.