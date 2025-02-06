Глава МИД Польши: важны не переговоры с Путиным, а чтобы он убрался из Украины

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский считает, что в будущих переговорах об урегулировании войны в Украине участие правителя Кремля Владимира Путина играет не главную роль.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами в Брюсселе 6 февраля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Сикорского попросили прокомментировать готовность Путина к "мирным переговорам" по Украине.

"Я хочу не того, чтобы он участвовал в переговорах, – я хочу, чтобы он убрался из Украины. Он может сделать это за пять минут. Если он этого не сделает, то предстанет перед международным судом. Он не имеет никакого дела на территории другой страны-члена ООН", – подчеркнул глава польской дипломатии.

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Он добавил, что его смущает "природа российского режима и путинского контроля над Россией".

"В этих условиях Путин может предпочесть плохую войну перед добрым миром. Поскольку только при продолжении войны он будет чувствовать себя значимым. Такова природа всех диктаторских режимов, которые развязывают войны", – подытожил глава МИД Польши.

Накануне пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков впервые публично признал контакты Кремля с новой администрацией президента США Дональда Трампа.

Это произошло после того, как сам Трамп сказал, что сейчас США "говорят с россиянами и с украинским руководством".

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшее время.