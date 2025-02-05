У Путіна вперше підтвердили контакти з адміністрацією Трампа щодо України
Речник російського правителя Дмитрій Пєсков у середу, 5 лютого, уперше публічно визнав контакти Кремля з новою адміністрацією президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Moscow Times.
На брифінгу Пєсков сказав журналістам, що взаємодія з адміністрацією Трампа відбувається "за лінією окремих відомств".
"Контакти... справді є, і останнім часом вони інтенсифікувалися. Але якихось інших деталей я вам сказати не можу", – додав він.
Зазначимо, що це перше публічне підтвердження з боку Кремля контактів з командою нового президента США.
Це сталось після того, як сам Трамп сказав, що наразі США "говорять з росіянами та з українським керівництвом".
Президент Володимир Зеленський раніше висловлював сподівання на зустріч з президентом США найближчим часом. За його словами, вона повинна передувати визначенню формату розмов з росіянами.
4 лютого глава Офісу президента Андрій Єрмак поговорив з новопризначеним радником з нацбезпеки президента США Майклом Волцом.
Це був перший публічний контакт представників української влади з адміністрацією Трампа після того, як остання почала роботу.