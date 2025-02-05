У Путіна вперше підтвердили контакти з адміністрацією Трампа щодо України

Речник російського правителя Дмитрій Пєсков у середу, 5 лютого, уперше публічно визнав контакти Кремля з новою адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Moscow Times.

На брифінгу Пєсков сказав журналістам, що взаємодія з адміністрацією Трампа відбувається "за лінією окремих відомств".

"Контакти... справді є, і останнім часом вони інтенсифікувалися. Але якихось інших деталей я вам сказати не можу", – додав він.

Реклама:

Зазначимо, що це перше публічне підтвердження з боку Кремля контактів з командою нового президента США.

Це сталось після того, як сам Трамп сказав, що наразі США "говорять з росіянами та з українським керівництвом".

Президент Володимир Зеленський раніше висловлював сподівання на зустріч з президентом США найближчим часом. За його словами, вона повинна передувати визначенню формату розмов з росіянами.

4 лютого глава Офісу президента Андрій Єрмак поговорив з новопризначеним радником з нацбезпеки президента США Майклом Волцом.

Це був перший публічний контакт представників української влади з адміністрацією Трампа після того, як остання почала роботу.