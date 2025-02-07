Зеленський їде на Мюнхенську конференцію, де говоритиме про завершення війни

Президент Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки наступного тижня.

Про це агентству АР розповів глава ОПУ Андрій Єрмак, пише "Європейська правда".

Єрмак, який також візьме участь у мюнхенській зустрічі, зазначив, що українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни і своє бачення того, як можна досягти "тривалого і міцного миру".

"Необхідно, щоб лідери та політичні експерти, які будуть у Мюнхені, зрозуміли, що це імпульс. Що ми дуже близькі до того, щоб дійсно закінчити цю війну справедливим і довготривалим миром, але (необхідно) бути разом... Не давати Росії можливості ділити світ, ділити партнерів", – сказав Єрмак.

Реклама:

Як відомо, Мюнхенську конференцію з питань безпеки також відвідають віцепрезидент США Джей Ді Венс і спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.

У телефонній розмові Єрмака з Келлогом напередодні йшлося про планування зустрічей в Мюнхені, повідомляли в ОПУ.

На конференції в Мюнхені, відзначив Єрмак, що Україна сподівається обговорити, які гарантії безпеки можуть бути створені, щоб запобігти повторній агресії з боку Росії.

Він також сказав, що дата зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа ще не визначена, але він повторив, що вона має відбутися якнайшвидше, додавши, що "ми працюємо над цим".

Єрмак підтвердив, що спецпредставник Трампа з питань України та Росії відвідає Київ після Мюнхенської конференції з безпеки, приблизно наприкінці лютого.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що очікує візиту Кіта Келлога та його команди в Україну найближчим часом.