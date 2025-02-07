Зеленский едет на Мюнхенскую конференцию, где будет говорить о завершении войны

Президент Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности на следующей неделе.

Об этом агентству АР рассказал глава ОПУ Андрей Ермак, пишет "Европейская правда".

Ермак, который также примет участие в мюнхенской встрече, отметил, что украинская делегация представит позицию страны по прекращению войны и свое видение того, как можно достичь "длительного и прочного мира".

"Необходимо, чтобы лидеры и политические эксперты, которые будут в Мюнхене, поняли, что это импульс. Что мы очень близки к тому, чтобы действительно закончить эту войну справедливым и долговременным миром, но (необходимо) быть вместе... Не давать России возможности делить мир, делить партнеров", – сказал Ермак.

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Как известно, Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности также посетят вице-президент США Джей Ди Вэнс и специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

В телефонном разговоре Ермака с Келлогом накануне речь шла о планировании встреч в Мюнхене, сообщали в ОПУ.

На конференции в Мюнхене, отметил Ермак, Украина надеется обсудить, какие гарантии безопасности могут быть созданы, чтобы предотвратить повторную агрессию со стороны России.

Он также сказал, что дата встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа еще не определена, но он повторил, что она должна состояться как можно быстрее, добавив, что "мы работаем над этим".

Ермак подтвердил, что спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России посетит Киев после Мюнхенской конференции по безопасности, примерно в конце февраля.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что ожидает визита Кита Келлога и его команды в Украину в ближайшее время.