Єрмак обговорив зі спецпредставником Трампа його майбутній візит до України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

Про це 7 лютого вранці повідомила пресслужба ОПУ, пише "Європейська правда".

Єрмак і Келлог, згідно з повідомленням, обговорили майбутній візит спецпредставника до України.

Єрмак наголосив на тому, що пріоритетом для України є досягнення справедливого та стійкого миру.

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Також ішлося про ситуацію на фронті й питання безпеки цивільного населення України. Окрему увагу приділили майбутнім зустрічам на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Келлог візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, що пройде з 14 по 16 лютого.

Президент Володимир Зеленський очікує візиту Кіта Келлога та його команди в Україну найближчим часом.

Нещодавно спецпосланник Трампа говорив, що США вже мають "гарний, надійний план" для завершення війни в Україні.