Азербайджан вимагає від РФ закрити "Російський дім" у Баку

Азербайджан попросив Росію закрити "Російський дім" у Баку, який є представництвом "Россотруднічества".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Ехо Кавказу" за матеріалами азербайджанських ресурсів та росЗМІ.

6 лютого стало відомо, що Баку надіслав Москві офіційну ноту стосовно припинення діяльності "Російського дому". Відповідну заяву опублікував МЗС Азербайджану, зазначивши, що ноту надіслали ще у понеділок 3 лютого.

"Російський інформаційно-культурний центр "Російський дім", що є представництвом "Россотруднічества" в Азербайджані, не зареєстрований як юридична особа", – заявив представник МЗС Айхан Гаджизаде.

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Баку назвав це серйозним порушенням законодавства Азербайджану і повідомив, що "3 лютого 2025 року російській стороні була надіслана нота стосовно припинення діяльності "Російського дому" і від Москви очікують відповідних кроків.

Керівник "Россотруднічества" Євгеній Примаков прокоментував російським ЗМІ, що агентство нібито завжди було готове до цього кроку, але на їхні звернення не реагували.

У представництві заявили РИА "Новости, що на час звернення про коментар "Російський дім" "працює у нормальному режимі".

Раніше підконтрольний владі телеканал Baku.tv опублікував критичний репортаж про діяльність "Російського дому", де його співробітників фактично звинуватили у недружній та шпигунській діяльності.

Появу цього матеріалу пов’язали з обуренням Азербайджану реакцією Москви на інцидент зі збиттям рейсу "Азербайджанських авіаліній", що прямував із Баку до Грозного.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що літак був обстріляний із землі. Він також вказав, що Росії слід було б визнати свою провину, своєчасно перепросити перед Азербайджаном, який вважається дружньою країною, і донести це до громадськості.

У вівторок, 4 лютого, Міністерство транспорту Казахстану опублікувало звіт із попередніми результатами розслідування катастрофи літака.