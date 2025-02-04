У Казахстані опублікували попередні результати розслідування авіатрощі біля Актау

У вівторок, 4 лютого, Міністерство транспорту Казахстану опублікувало звіт із попередніми результатами розслідування катастрофи літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines біля міста Актау 25 грудня.

Про це повідомляє Tengri News із посиланням на звіт, пише "Європейська правда".

Звіт складається із 53 сторінок, у якому заявили, що здійснене у рамках звіту розслідування "не передбачає встановлення частки чиєїсь вини або відповідальності".

У звіті опубліковали фото вилучених із літака сторонніх предметів, зокрема металевих, які могли зберегтися у глухих пошкодженнях.

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Там наголосили, що інформація "є попередньою і може бути уточнена і доповнена за результатами досліджень і вивчення всіх матеріалів".

Звіт свідчить, що після початкового огляду фрагментів, які збереглися після авіатрощі літака Azerbaijan Airlines, було виявлено безліч наскрізних і ненаскрізних пошкоджень різного розміру та форми у хвостовій частині фюзеляжу, кіля та стабілізатора, рулів висоти та напрямку.

Скриншот: Звіт

Скриншот: Звіт

Також схожі пошкодження були виявлені на лівому двигуні та лівому крилі літака, а також на агрегатах і компонентах повітряного судна.

У документі зазначили, що у деяких місцях пошкодження мають правильну прямокутну форму.

Скриншот: Звіт

Зазначається, що із глухих пошкоджень було вилучено велику кількість сторонніх об’єктів, які відправили на додаткову судову експертизу.

Міністерство транспорту оприлюднило Казахстану також представило реконструкцію його польоту після виникнення "особливої ситуації".

Скриншот: Звіт

Окрім цього – документ містить інформацію з "чорної скриньки" судна Embraer 190.

За даними бортового самописця, під час польоту зафіксували два звукових удари. Бортпровідник звітував про вибух двох сидінь літака.

У звіті йдеться, що до зіткнення повітряного судна із земною поверхнею гідравлічні системи 1, 2, 3, а також електрична проводка керування приводу стабілізатора були пошкоджені, ймовірно, зовнішніми об’єктами.

У звіті вказали, що комісія продовжує проведення детального обстеження пошкоджень конструкцій повітряного судна. Після завершення робіт буде підготовлений остаточний звіт за результатами розслідування авіатрощі.

Скриншот: Звіт

Скриншот: Звіт

25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

Тоді президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що літак був обстріляний із землі. Він також вказав, що Росії слід було б визнати свою провину, своєчасно перепросити перед Азербайджаном, який вважається дружньою країною, і донести це до громадськості.

Міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв казав, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоєне втручання, встановить слідство.

А 4 лютого співрозмовник в уряді Азербайджану повідомив агентству Reuters, що в країні мають точне підтвердження того, що літак було збито російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С".