Азербайджан требует от РФ закрыть "Русский дом" в Баку

Азербайджан попросил Россию закрыть "Русский дом" в Баку, который является представительством "Россотрудничества".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа " по материалам азербайджанских ресурсов и росСМИ.

6 февраля стало известно, что Баку направил Москве официальную ноту о прекращении деятельности "Русского дома". Соответствующее заявление опубликовал МИД Азердайджана, отметив, что ноту направили еще в понедельник 3 февраля.

"Российский информационно-культурный центр "Русский дом", являющийся представительством "Россотрудничества" в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо", – заявил представитель МИД Айхан Гаджизаде.

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Баку назвал это серьезным нарушением законодательства Азербайджана и сообщил, что "3 февраля 2025 года российской стороне была направлена нота о прекращении деятельности „Русского дома" и от Москвы ожидают соответствующих шагов.

Руководитель "Россотрудничества" Евгений Примаков прокомментировал российским СМИ, что агентство якобы всегда было готово к этому шагу, но на их обращения не реагировали.

В представительстве заявили РИА Новости, что на время обращения о комментарии „Русский дом" „работает в нормальном режиме".

Ранее подконтрольный властям телеканал Baku.tv опубликовал критический репортаж о деятельности "Русского дома", где его сотрудников фактически обвинили в недружественной и шпионской деятельности.

Появление этого материала связали с возмущением Азербайджана реакцией Москвы на инцидент со сбитием рейса "Азербайджанских авиалиний", следовавшего из Баку в Грозный.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет был обстрелян с земли. Он также указал, что России следовало бы признать свою вину, своевременно извиниться перед Азербайджаном, который считается дружественной страной, и донести это до общественности.

Во вторник, 4 февраля, Министерство транспорта Казахстана опубликовало отчет с предварительными результатами расследования катастрофы самолета.