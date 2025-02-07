Швеція офіційно долучилася до Міжнародної бригади НАТО в Латвії на церемонії в п'ятницю, 7 лютого.

Про це повідомили шведські збройні сили в X (Twitter), пише "Європейська правда".

Як зазначається, шведська армія офіційно передала повноваження над 71-м батальйоном багатонаціональній бригаді НАТО в Латвії, що стало важливою віхою у внеску Швеції до НАТО.

Фото: Х

Фото: Х

Латвійська громадська телерадіокомпанія LSM зазначила, що перші 600 шведських військовослужбовців розпочнуть свою службу на військовій базі Адажі поблизу Риги.

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Перший шведський контингент складається з механізованого піхотного батальйону "Південного Сконе".

До складу Міжнародної бригади НАТО в Латвії входять військовослужбовці з 13 країн Альянсу – Албанії, Канади, Чехії, Данії, Ісландії, Італії, Латвії, Чорногорії, Північної Македонії, Польщі, Словаччини, Словенії, Іспанії та Іспанії.

Нагадаємо, торік у травні колишній головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден заявив, що господар Кремля Владімір Путін хоче контролювати Балтійське море.

16 жовтня стало відомо, що протягом наступних чотирьох років Польща, Німеччина і Швеція перебирають на себе командування військово-морськими навчаннями і операціями Північноатлантичного альянсу в Балтійському морі.