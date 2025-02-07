Швеция официально присоединилась к Международной бригаде НАТО в Латвии на церемонии в пятницу, 7 февраля.

Об этом сообщили шведские вооруженные силы в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Как отмечается, шведская армия официально передала полномочия над 71-м батальоном многонациональной бригаде НАТО в Латвии, что стало важной вехой во вкладе Швеции в НАТО.

Фото: Х

Фото: Х

Латвийская общественная телерадиокомпания LSM отметила, что первые 600 шведских военнослужащих начнут свою службу на военной базе Адажи вблизи Риги.

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Первый шведский контингент состоит из механизированного пехотного батальона "Южного Сконе".

В состав Международной бригады НАТО в Латвии входят военнослужащие из 13 стран Альянса – Албании, Канады, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Латвии, Черногории, Северной Македонии, Польши, Словакии, Словении, Испании и Испании.

Напомним, в мае прошлого года бывший главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин хочет контролировать Балтийское море.

16 октября стало известно, что в течение следующих четырех лет Польша, Германия и Швеция берут на себя командование военно-морскими учениями и операциями Североатлантического альянса в Балтийском море.