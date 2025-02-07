Зеленський звільнив уповноваженого з безпекових гарантій

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка з посади спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента 7 лютого, повідомляє "Європейська правда".

В указі Зеленського зазначається, що Мойсюка звільнено з посади "спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України".

Після цього стало відомо, що Мойсюк був призначений заступником міністра оборони, відповідальним за розвиток та генерацію Сил оборони, зокрема мобілізаційні процеси та підготовку воїнів.

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У лютому 2024 року Володимир Зеленський ввів посаду спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України в структуру Офісу президента і призначив на цю посаду Євгена Мойсюка.

Євген Мойсюк – генерал-лейтенант Збройних сил України, який до цього обіймав пост заступника колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і позбувся посади у зв’язку з перезавантаженням військового керівництва, яке ініціював Володимир Зеленський.

З 2019 по 2021 рік Мойсюк був командувачем Десантно-штурмових військ, а до того – заступником командувача ДШВ.

Уповноважений президента з "безпекових гарантій", як зазначалось, відстежуватиме виконання безпекових гарантій і подаватиме пропозиції щодо "покращення стану їхнього втілення".

Він також зможе подавати пропозиції про розвиток сил оборони України та нарощування їхніх спроможностей і брати участь у підготовці до міжнародних заходів із питань безпекових гарантій та обороноздатності держави.