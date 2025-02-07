Зеленский уволил уполномоченного по гарантиям безопасности

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка с должности специального уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента 7 февраля, сообщает "Европейская правда".

В указе Зеленского отмечается, что Мойсюк уволен с должности "специального уполномоченного президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины".

После этого стало известно, что Мойсюк был назначен заместителем министра обороны, ответственным за развитие и генерацию Сил обороны, в частности мобилизационные процессы и подготовку воинов.

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В феврале 2024 года Владимир Зеленский ввел должность специального уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины в структуру Офиса президента и назначил на эту должность Евгения Мойсюка.

Евгений Мойсюк – генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, который до этого занимал пост заместителя бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и лишился должности в связи с перезагрузкой военного руководства, инициированного Владимиром Зеленским.

С 2019 по 2021 год Мойсюк был командующим Десантно-штурмовых войск, а до того – заместителем командующего ДШВ.

Уполномоченный президента по "гарантиям безопасности", как отмечалось, будет отслеживать выполнение гарантий безопасности и подавать предложения по "улучшению состояния их воплощения".

Он также сможет подавать предложения о развитии сил обороны Украины и наращивании их возможностей и участвовать в подготовке к международным мероприятиям по вопросам гарантий безопасности и обороноспособности государства.