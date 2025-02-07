Орбан заявив про бажання ліквідувати НУО, що фінансувалися зі США

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що Угорщина зробить кроки, щоб забезпечити виявлення всього фінансування США неурядовим організаціям і ЗМІ, які критикують уряд, заявивши, що настав час "ліквідувати ці іноземні мережі".

Про це він заявив в традиційному інтерв'ю державному радіо у п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Орбан, націоналіст і давній союзник президента Дональда Трампа, якому наступного року доведеться брати участь у виборах, частково мав на увазі фінансування програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

USAID розподіляє мільярди доларів гуманітарної допомоги по всьому світу, але Трамп наказав заморозити більшу частину іноземної допомоги США і доручив мільярдерові Ілону Маску скоротити агентство.

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Орбан заявив, що організації в Угорщині, які отримували іноземні кошти, в тому числі гроші USAID, повинні зіткнутися з "правовими наслідками" і повинні бути витіснені, оскільки вони становлять загрозу суверенітету країни.

"В Америці ми б назвали їх агентами, оскільки вони не служать своїй країні, а приймають гроші від іншої держави. Ми не називаємо їх агентами... але це люди і організації, яким платять з-за кордону, і завданням яких є повалення угорського уряду", – сказав він.

Орбан зробив свої коментарі в той час, коли він активізує передвиборчу кампанію своєї партії "Фідес" напередодні парламентських виборів, що відбудуться на початку 2026 року, коли йому доведеться зіткнутися з жорсткою конкуренцією з боку нової опозиційної партії в умовах хиткої економіки.

Орбан, який перебуває при владі в країні-члені ЄС і НАТО з 2010 року, наприкінці 2023 року проштовхнув закон про створення Офісу захисту суверенітету – органу, який вивчатиме і відстежуватиме ризики "політичного втручання" в Угорщині.

Він неодноразово висловлював занепокоєння з приводу фінансування з-за кордону організацій, які критикують його уряд, і часто критикував американського мільярдера угорського походження Джорджа Сороса та його ліберальні погляди.

"Ми говоримо про темні справи... Брюссель, фонд Сороса, бюджет США, вони спрямували великі суми грошей з політичною метою в політичне життя певних країн", – сказав він, маючи на увазі Словаччину та Сербію, де уряди зіткнулися з нещодавніми протестами.

"Щоб усі зрозуміли: їх треба вимести, це треба зупинити зараз, коли президент США вжив заходів. Коли, якщо не зараз?" – додав Орбан.

Закон про суверенітет 2023 року, який був розкритикований лідерами ЄС, США та кількома міжнародними організаціями, забороняє іноземне фінансування партій або груп, які беруть участь у виборах, і передбачає покарання до трьох років ув'язнення.

У лютому 2024 року Європейський Союз розпочав юридичну процедуру проти Угорщини через її так званий закон "про захист суверенітету".