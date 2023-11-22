Партія Орбана представила законопроєкт про "захист національного суверенітету"

У вівторок, 21 листопада, керівна партія "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана подала до парламенту законопроєкт про "захист національного суверенітету", спрямований проти неналежного політичного втручання з боку іноземних осіб або груп.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

Законопроєкт з'явився на тлі активізації Орбаном передвиборчої кампанії своєї партії напередодні виборів до Європейського парламенту, що відбудуться в червні наступного року.

Проєкт передбачає створення окремого органу для вивчення і моніторингу ризиків політичного втручання та рекомендацій щодо змін у законодавстві. Він також передбачає покарання до трьох років позбавлення волі за заборонене іноземне фінансування партій або груп, які беруть участь у виборах.

"Суверенітет Угорщини буде порушений – і це також несе підвищений ризик для національної безпеки – якщо політична влада потрапить до рук осіб або організацій, залежних від будь-якої іноземної держави, організації або особи", – йдеться в законопроєкті.

Орбан має більшість у дві третини голосів у парламенті, що дозволяє "Фідес" змінювати будь-яке законодавство.

Законопроєкт, вперше запропонований у вересні, збігся в часі із запуском білбордової кампанії з очорненням президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

У п'ятницю угорський уряд представив запитання до так званих "національних консультацій". В одному з питань опитування сказано, що "Брюссель хоче створити гетто для мігрантів" в Угорщині.

В іншому – що "гранти, які Брюссель надає палестинським організаціям, потрапляють і до ХАМАС". Жодне з цих тверджень не є доведеним.