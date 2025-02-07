Орбан заявил о желании ликвидировать НПО, которые финансировались из США

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в пятницу, что Венгрия предпримет шаги, чтобы обеспечить выявление всего финансирования США неправительственным организациям и СМИ, которые критикуют правительство, заявив, что пришло время "ликвидировать эти иностранные сети".

Об этом он заявил в традиционном интервью государственному радио в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Орбан, националист и давний союзник президента Дональда Трампа, которому в следующем году придется участвовать в выборах, частично имел в виду финансирование программ Агентства США по международному развитию (USAID).

USAID распределяет миллиарды долларов гуманитарной помощи по всему миру, но Трамп приказал заморозить большую часть иностранной помощи США и поручил миллиардеру Илону Маску сократить агентство.

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Орбан заявил, что организации в Венгрии, которые получали иностранные средства, в том числе деньги USAID, должны столкнуться с "правовыми последствиями" и должны быть вытеснены, поскольку они представляют угрозу суверенитету страны.

"В Америке мы бы назвали их агентами, поскольку они не служат своей стране, а принимают деньги от другого государства. Мы не называем их агентами... но это люди и организации, которым платят из-за рубежа и задачей которых является свержение венгерского правительства", – сказал он.

Орбан сделал свои комментарии в то время, когда он активизирует предвыборную кампанию своей партии "Фидес" в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в начале 2026 года, когда ему придется столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны новой оппозиционной партии в условиях шаткой экономики.

Орбан, который находится у власти в стране-члене ЕС и НАТО с 2010 года, в конце 2023 года протолкнул закон о создании Офиса защиты суверенитета – органа, который будет изучать и отслеживать риски "политического вмешательства" в Венгрии.

Он неоднократно выражал обеспокоенность по поводу финансирования из-за рубежа организаций, критикующих его правительство, и часто критиковал американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса и его либеральные взгляды.

"Мы говорим о темных делах... Брюссель, фонд Сороса, бюджет США, они направили большие суммы денег с политической целью в политическую жизнь определенных стран", – сказал он, имея в виду Словакию и Сербию, где правительства столкнулись с недавними протестами.

"Чтобы все поняли: их надо вымести, это надо остановить сейчас, когда президент США принял меры. Когда, если не сейчас?" – добавил Орбан.

Закон о суверенитете 2023 года, который был раскритикован лидерами ЕС, США и несколькими международными организациями, запрещает иностранное финансирование партий или групп, участвующих в выборах, и предусматривает наказание до трех лет заключения.

В феврале 2024 года Европейский Союз начал юридическую процедуру против Венгрии из-за ее так называемого закона "о защите суверенитета".