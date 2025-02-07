ЗМІ: на засудженого експрезидента Франції Саркозі одягнуть електронний браслет

Цієї п'ятниці, 7 лютого, на засудженого у грудні експрезидента Франції Ніколя Саркозі одягнуть електронний браслет.

Про це повідомило каналу BFMTV джерело в судовій системі, передає "Європейська правда".

Колишній президент Франції був засуджений 18 грудня до одного року ув'язнення з носінням електронного браслета у так званій справі про прослуховування телефонних розмов, за корупцію і зловживання впливом.

За інформацією каналу, колишній президент Франції зможе залишати свій будинок з 8 ранку до 8 вечора, з дозволу суду – до 21:30 у дні судових засідань.

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Ніколя Саркозі також відмовився перед судом "від усіх своїх міжнародних або представницьких зобов'язань", зокрема тих, що пов'язані з його статусом колишнього президента Республіки, повідомило джерело в судовій системі.

"Співбесіда з суддею, відповідальним за виконання вироків у суді Парижа, пройшла дуже добре", – повідомило те ж джерело.

Ця санкція є безпрецедентною для колишнього глави держави. Ніколя Саркозі був визнаний винним у використанні свого адвоката Тьєррі Герцога і старшого судді Касаційного суду Жильбера Азібера для незаконного отримання інформації і спроби вплинути на справу Беттанкур.

28 січня суддя, що виносить вирок, призначив 7 лютого датою початку виконання вироку під електронним браслетом. Колишній президент зможе негайно подати прохання про умовно-дострокове звільнення за певних умов, як це дозволено законом для осіб старше 70 років – стільки Саркозі виповнилося 28 січня.

Щодо Саркозі також триває процес у справі про підозри у лівійському фінансуванні його передвиборчої кампанії 2007 року.