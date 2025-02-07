СМИ: на осужденного экс-президента Франции Саркози наденут электронный браслет

В эту пятницу, 7 февраля, на осужденного в декабре экс-президента Франции Николя Саркози наденут электронный браслет.

Об этом сообщил каналу BFMTV источник в судебной системе, передает "Европейская правда".

Бывший президент Франции был приговорен 18 декабря к одному году заключения с ношением электронного браслета по так называемому делу о прослушивании телефонных разговоров, за коррупцию и злоупотребление влиянием.

По информации канала, бывший президент Франции сможет покидать свой дом с 8 утра до 8 вечера, с разрешения суда – до 21:30 в дни судебных заседаний.

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Николя Саркози также отказался перед судом "от всех своих международных или представительских обязательств", в том числе связанных с его статусом бывшего президента Республики, сообщил источник в судебной системе.

"Беседа с судьей, ответственным за исполнение приговоров в суде Парижа, прошла очень хорошо", – сообщил тот же источник.

Эта санкция является беспрецедентной для бывшего главы государства. Николя Саркози был признан виновным в использовании своего адвоката Тьерри Герцога и старшего судьи Кассационного суда Жильбера Азибера для незаконного получения информации и попытки повлиять на дело Беттанкур.

28 января судья, выносящий приговор, назначил 7 февраля датой начала исполнения приговора под электронным браслетом. Бывший президент сможет немедленно подать прошение об условно-досрочном освобождении при определенных условиях, как это разрешено законом для лиц старше 70 лет – столько Саркози исполнилось 28 января.

В отношении Саркози также продолжается процесс по делу о подозрениях в ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.