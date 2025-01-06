Починається суд над колишнім президентом Франції Саркозі щодо фінансування його кампанії

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі і ще 12 осіб 6 січня постануть перед Кримінальним судом Парижа у справі про ймовірне лівійське фінансування його президентської кампанії 2007 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

69-річного політика судять за "пасивну корупцію, злочинну змову, незаконне фінансування виборчої кампанії та приховування нецільового використання державних коштів Лівії".

Крім Саркозі, у справі фігурують 12 обвинувачених, зокрема три його колишніх міністри – Клод Геан, Бріс Ортефьо та Ерік Верт, а також двоє бізнесменів, яких підозрюють у посередництві, – Зіяд Такікеддін і Александр Джухрі.

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На 557 сторінках постанови про передачу справи до суду слідчі відзначають "корупційний пакт, укладений між Ніколя Саркозі і Муаммаром Каддафі" 6 жовтня 2005 року без будь-яких посередників, і вважають, що перший був чудово поінформований про "дії, які в більшості випадків були ініційовані (його) близькими соратниками". Дії, які не могли "бути здійснені без схвалення і повного знання фактів" головної зацікавленої особи.

Як і в інших справах проти нього, Ніколя Саркозі категорично відкидає звинувачення на свою адресу, стверджуючи, що він не отримав жодного цента від режиму колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі для фінансування своєї переможної кампанії в 2007 році.

У 2012 році інтернет-ЗМІ, що займаються журналістськими розслідуваннями, опублікували записку лівійських спецслужб, яка доводила, що незадовго до початку передвиборчої кампанії режим заплатив табору Саркозі 50 млн євро. Це твердження доповнює заяви, зроблені роком раніше сином Каддафі, який вперше згадав про фінансування кампанії Ніколя Саркозі з боку Лівії в інтерв'ю телеканалу Euronews.

У 2013 році французька система правосуддя взялася за цю справу і 19 квітня розпочала судове розслідування, серед іншого, за "корупцію" і "торгівлю впливом". Судді також спиралися на заяви скандально відомого франко-ліванського бізнесмена Зіада Такк'єдіна, який, будучи допитаним суддею Ван Рюмбеке кількома місяцями раніше в іншій справі, стверджував, що має докази цього фінансування. Він пояснив, що передав три валізи банкнот до Міністерства внутрішніх справ, яке на той час очолював Ніколя Саркозі.

1 березня 2021 року Ніколя Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у "справі про прослуховування". Однак за ґрати він не відправився, оскільки оскаржив вирок. Тим не менш, це рішення зробило Ніколя Саркозі першим колишнім президентом П'ятої республіки, засудженим до тюремного ув'язнення.

У вересні 2021 року року Саркозі також визнали винним у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року.

18 грудня 2024 року найвищий апеляційний суд Франції відхилив апеляцію Саркозі на вирок у справі про торгівлю впливом і корупцію.

Детальніше про справу читайте у статті Покарання для президента: за що суд позбавив волі Ніколя Саркозі.