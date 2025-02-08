Як Європа створює умови для покарання Путіна і відновлення справедливості

Рада Європи – організація, що опікується правами людини і за своїм дизайном більше націлена на діалог, ніж на покарання, – з початком повномасштабної війни пережила карколомні зміни.

У березні 2022 року вона стала першою міжнародною організацією, що зважилася вигнати Росію. На саміті навесні 2023 року саме на базі РЄ створили принципово нову міжнародну структуру – Реєстр збитків, завданих Росією. Втім, схоже, що головні досягнення ще попереду.

Протягом трьох років Україна та низка іноземних партнерів вели переговори про створення Спеціального трибуналу, який зможе винести вироки російському керівництву за вчинення злочину агресії проти України. Ця робота була переважно непублічною, але зараз стало відомо, що вона вийшла на фінішну пряму.

Про те, що саме відбувається та чому йдеться не лише про трибунал, новий генсек Ради Європи Ален Берсе розповів у інтерв’ю редактору "Європейської правди" Сергію Сидоренку. Ви можете подивитися інтерв’ю в оригіналі англійською мовою, а українська текстова версія – в матеріалі Трибунал за злочин агресії створять у 2025 році, від Трампа немає негативних сигналів: генсек РЄ. Далі – основні тези Берсе.

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Я нагадаю, що злочин агресії проти України визнала Генасамблея ООН. У березні 2022 року переконлива більшість членів ООН ухвалила резолюцію з визнанням злочину агресії.

Але наразі у світі немає суду, який мав би компетенцію розглядати злочин агресії. Тому потрібно створити Спеціальний трибунал, який би займався цим питанням.

Ми маємо створити структуру, надати ресурси. Потрібні прокурори, судді – словом, усе, що необхідне для роботи трибуналу.

І тоді правосуддя має запрацювати.

Ми сподіваємося, що це станеться якомога швидше.

Минулого вівторка Core Group (займається створенням "трибуналу для Путіна") знайшла компроміси і рішення з усіх важливих питань. Наскільки я знаю, їм потрібна ще одна невелика дискусія, щоб бути впевненими, що всі елементи домовленості узгоджені.

І коли це буде – то Рада Європи готова до наступних кроків. Ми готові діяти хоч зараз.

Наша мета – щоб цього року відбулися переговори про текст міжнародної угоди. А потім нам потрібно провести дипломатичну конференцію для ухвалення цього документа – і це також має відбутися у 2025 році.

Тож наша амбіція – створити трибунал вже цього року. Ми будемо йти так швидко, як тільки зможемо.

Щоб мати тверду легітимність трибуналу, потрібно, щоб його створення підтримали і щоб над ним працювали багато країн не лише в Європі, а на всіх континентах. Для такої широкої підтримки роль G7 буде ключовою.

Поки що ми не маємо негативних сигналів від нової адміністрації США.

Другий елемент роботи – це Реєстр збитків від російської агресії проти України, який Рада Європи створила два роки тому і на основі якого має з’явитися механізм повної компенсації завданих збитків.

До кінця цього року ми маємо створити Комісію з розгляду скарг та розпочати обговорення механізму повної компенсації.

Потім буде потрібен наступний крок: створення повноцінного механізму компенсації. Потім буде наступний – дискусія про репарації.

Окрім процесів створення Спецтрибуналу і механізму повної компенсації завданих збитків є і третій елемент: Європейський суд з прав людини, який просто зараз, коли ми говоримо, розглядає порушення прав людини в Україні, що сталися після російської агресії.

Нам потрібні усі ці три елементи, щоб забезпечити відповідальність.

Ми не хочемо миритися з безкарністю. Ми не хочемо жити у світі, де переважатимуть сила, насильство, руйнування – та безкарність за все це.

Щодо майбутнього Ради Європи, то в останні роки ми бачимо, як демократія відступає скрізь. Моя роль тут полягає в тому, щоб завжди бути в контакті з усіма учасниками, говорити з усіма – навіть якщо це важко.

Більше – в матеріалі Трибунал за злочин агресії створять у 2025 році, від Трампа немає негативних сигналів: генсек РЄ.