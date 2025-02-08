Как Европа создает условия для наказания Путина и восстановления справедливости

Совет Европы – организация, занимающаяся правами человека и по своему дизайну больше нацеленная на диалог, чем на наказание, – с началом полномасштабной войны пережила сногсшибательные изменения.

В марте 2022 года она стала первой международной организацией, решившейся изгнать Россию. На саммите весной 2023 года именно на базе СЕ создали принципиально новую международную структуру – Реестр ущерба, нанесенного Россией. Впрочем, похоже, что главные достижения еще впереди.

В течение трех лет Украина и ряд иностранных партнеров вели переговоры о создании Специального трибунала, который сможет вынести приговоры российскому руководству за совершение преступления агрессии против Украины. Эта работа была преимущественно непубличной, но сейчас стало известно, что она вышла на финишную прямую.

О том, что именно происходит и почему речь идет не только о трибунале, новый генсек Совета Европы Ален Берсе рассказал в интервью редактору "Европейской правды" Сергею Сидоренко. Вы можете посмотреть интервью в оригинале на английском языке, а украинская текстовая версия – в материале Трибунал за преступление агрессии создадут в 2025 году, от Трампа нет негативных сигналов: генсек СЕ. Далее – основные тезисы Берсе.

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Я напомню, что преступление агрессии против Украины признала Генассамблея ООН. В марте 2022 года убедительное большинство членов ООН приняло резолюцию с признанием преступления агрессии.

Но пока в мире нет суда, который имел бы компетенцию рассматривать преступление агрессии. Поэтому нужно создать Специальный трибунал, который бы занимался этим вопросом.

Мы должны создать структуру, предоставить ресурсы. Нужны прокуроры, судьи – словом, все, что необходимо для работы трибунала.

И тогда правосудие должно заработать.

Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее.

В прошлый вторник Core Group (занимается созданием "трибунала для Путина") нашла компромиссы и решения по всем важным вопросам. Насколько я знаю, им нужна еще одна небольшая дискуссия, чтобы быть уверенными, что все элементы договоренности согласованы.

И когда это будет – то Совет Европы готов к следующим шагам. Мы готовы действовать хоть сейчас.

Наша цель – чтобы в этом году состоялись переговоры о тексте международного соглашения. А потом нам нужно провести дипломатическую конференцию для принятия этого документа – и это также должно состояться в 2025 году.

Поэтому наша амбиция – создать трибунал уже в этом году. Мы будем идти так быстро, как только сможем.

Чтобы иметь твердую легитимность трибунала, нужно, чтобы его создание поддержали и чтобы над ним работали многие страны не только в Европе, а на всех континентах. Для такой широкой поддержки роль G7 будет ключевой.

Пока мы не имеем негативных сигналов от новой администрации США.

Второй элемент работы – это Реестр убытков от российской агрессии против Украины, который Совет Европы создал два года назад и на основе которого должен появиться механизм полной компенсации нанесенного ущерба.

До конца этого года мы должны создать Комиссию по рассмотрению жалоб и начать обсуждение механизма полной компенсации.

Затем потребуется следующий шаг: создание полноценного механизма компенсации. Затем будет следующий – дискуссия о репарациях.

Кроме процессов создания Спецтрибунала и механизма полной компенсации нанесенного ущерба есть и третий элемент: Европейский суд по правам человека, который прямо сейчас, когда мы говорим, рассматривает нарушения прав человека в Украине, произошедшие после российской агрессии.

Нам нужны все эти три элемента, чтобы обеспечить ответственность.

Мы не хотим мириться с безнаказанностью. Мы не хотим жить в мире, где будут преобладать сила, насилие, разрушение – и безнаказанность за все это.

Что касается будущего Совета Европы, то в последние годы мы видим, как демократия отступает везде. Моя роль здесь заключается в том, чтобы всегда быть в контакте со всеми участниками, говорить со всеми – даже если это трудно.

Больше – в материале Трибунал за преступление агрессии создадут в 2025 году, от Трампа нет негативных сигналов: генсек СЕ.