Джерело: трибунал для Путіна буде створений на базі Ради Європи у 2025 році

Під час 13-ї зустрічі групи держав (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України був затверджений проєкт статуту трибуналу і досягнута домовленість про його запуск на базі двосторонньої угоди України з Радою Європи.

Про це кореспондентові "Європейської правди" повідомив один з європейських посадовців, який брав участь у засіданні групи, яке відбулося 3-4 лютого у Брюсселі.

За словами посадовця, спецтрибунал з покарання злочину агресії проти України буде створений на базі Ради Європи, про що оголосять під час останнього, 14-го, засідання групи держав (Core Group) зі створення спецтрибуналу у 2025 році.

"Під час засідання Core Group цього тижня експерти затвердили проєкт статуту спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Це фактично трибунал проти Путіна. Трибунал буде створений на базі угоди, яку Україна підпише з Радою Європи. В основі трибуналу лежатиме розширена часткова угода (enlarged partial agreement), до якої зможуть приєднатися інші держави", – пояснив співрозмовник "Європейської правди".

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Посадовець уточнив, що за таким самим принципом створювався Реєстр збитків від війни з Росією – один зі спільних проєктів Ради Європи та України. Він стане частиною загального механізму компенсації втрат України від війни, до якого вже приєдналися 43 держави світу та Європейський Союз.

Рада Європи відіграватиме ключову роль у створенні трибуналу, і саме тому на засідання 3-4 лютого в Брюссель приїхав особисто генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе. Він проводив перемовини з єврокомісаром Майклом Макгратом, верховною представницею ЄС з зовнішньої політики Каєю Каллас та заступницею голови офісу президента України Іриною Мудрою.

"Для того, щоб трибунал був створений, необхідне рішення Комітету міністрів Ради Європи – але отримати його буде нескладно, адже воно вимагає лише двох третин голосів. Після цього до розширеної часткової угоди зможуть приєднатися інші держави", – заявив європейський посадовець.

Як повідомив "Європейській правді" ще один високопосадовець ЄС на умовах анонімності, у квітні 2025 року у Києві відбудеться останнє, 14-те засідання групи держав (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, на якому буде вже остаточно затверджений статут трибуналу, та буде оголошено про чіткі плани щодо його створення.

Обговорення стосовно спецтрибуналу для Росії за злочин агресії тривають із 2022 року, але практичного прогресу в цьому питанні тривалий час не було.

Раніше коаліція держав зі створення спецтрибуналу узгодила ключові параметри роботи трибуналу, зокрема щодо його юрисдикції, та опрацювала дорожню карту з "конкретними подальшими кроками".

Детальніше – у статті: Нові правила трибуналу для Путіна. Чому Банкова відмовилася від створення "гібридного" суду.