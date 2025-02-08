Зеленський анонсував переговори з командою Трампа

Президент Володимир Зеленський заявив, що "наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії", зокрема плануються зустрічі та переговори на рівні команд із адміністрацією американського президента Дональда Трампа.

Про це він написав пізно ввечері у п’ятницю, 7 лютого, у Telegram, передає "Європейська правда".

Як анонсував Зеленський – наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії, і "ми зробимо все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним".

"Ми завжди цінуємо співпрацю з президентом Трампом. Також плануємо зустрічі та переговори на рівні команд", – розповів він.

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Президент додав, що українські й американські команди вже опрацьовують деталі.

Того ж дня Трамп заявив, що може провести зустріч із Зеленським уже наступного тижня.

На уточнення журналістів, як може відбутись зустріч із Зеленським, Трамп сказав: "Може бути у Вашингтоні. Я туди (в Європу. – Ред.) не збираюсь".

Раніше Трамп говорив, що наразі США "говорять з росіянами та з українським керівництвом".

А Зеленський вважає, що його зустріч з Трампом повинна передувати визначенню формату розмов з росіянами.