Зеленський наполягає на зустрічі з Трампом перед тим як говорити з росіянами

Президент Володимир Зеленський вважає, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом повинна передувати визначенню формату розмов з росіянами.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю агентству Associated Press, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, під час першої телефонної розмови з Трампом під час президентської кампанії вони домовилися, що в разі перемоги Трампа вони зустрінуться, щоб обговорити кроки, необхідні для припинення війни. Але запланований візит посланника Трампа з питань російсько-української війни Кіта Келлога був відкладений "з юридичних причин", сказав Зеленський.

"Передусім наша зустріч з ним (Трампом), і це важливо. І цього хоче, до речі, і вся Європа, всі хочуть, щоби у нас було спільне бачення швидкого закінчення війни", – сказав Зеленський, додавши, що на цій зустрічі має звучати і голос Європи, яка допомагає Україні.

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"Після нашої розмови з Трампом ми повинні перейти до якогось формату розмови з росіянами. І я хотів би, щоб за столом переговорів були передусім США, Україна, росіяни, бо вони воюють проти нас... І, якщо чесно, голос Європейського Союзу повинен також бути. Я вважаю, що це було б справедливо, дієво. Як вийде я не знаю", – зазначив президент.

Зеленський також заявив, що виключення України з переговорів між США та Росією про війну в Україні було б "дуже небезпечним", і попросив продовжити дискусії між Києвом і Вашингтоном для розробки плану припинення вогню.

Зауваження Зеленського прозвучали після п'ятничних коментарів Трампа, який заявив, що американські та російські офіційні особи "вже говорять" про припинення війни. Трамп сказав, що його адміністрація провела "дуже серйозні" дискусії з Росією, але не уточнив, про що саме.

Трамп заявив, що він і Путін можуть зробити щось "значне" для припинення війни Росії в Україні.