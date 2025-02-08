Зеленский анонсировал переговоры с командой Трампа

Президент Владимир Зеленский заявил, что "следующие недели могут быть очень насыщенными в дипломатии", в частности планируются встречи и переговоры на уровне команд с администрацией американского президента Дональда Трампа.

Об этом он написал поздно вечером в пятницу, 7 февраля, в Telegram, передает "Европейская правда".

Как анонсировал Зеленский – следующие недели могут быть очень насыщенными в дипломатии, и "мы сделаем все необходимое, чтобы это время было эффективным и продуктивным".

"Мы всегда ценим сотрудничество с президентом Трампом. Также планируем встречи и переговоры на уровне команд", – рассказал он.

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Президент добавил, что украинские и американские команды уже прорабатывают детали.

В тот же день Трамп заявил, что может провести встречу с Зеленским уже на следующей неделе.

На уточнение журналистов, как может состояться встреча с Зеленским, Трамп сказал: "Может быть в Вашингтоне. Я туда (в Европу. – Ред.) не собираюсь".

Ранее Трамп говорил, что сейчас США "говорят с россиянами и с украинским руководством".

А Зеленский считает, что его встреча с Трампом должна предшествовать определению формата разговоров с россиянами.