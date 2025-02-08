ЗМІ: Номінант Трампа на посаду директора ФБР отримав гонорар від проросійської кінокомпанії

Номінант американського президент Дональда Трампа на посаду директора Федерального бюро розслідувань Кеш Патель отримав у 2024 році гонорар від російської кінокомпанії, яка поширювала проросійські та антизахідні погляди.

Про це пише газета The Washington Post із посиланням на документи, які той надав юридичному комітету Сенату, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Патель минулого року отримав $25 тисяч від кінокомпанії, що належить громадянину Росії, який також має громадянство США і випускає програми, що пропагують теорії змови "глибинної держави" та антизахідні погляди, що просуваються Кремлем.

Документи, отримані газетою, вказують на те, що Патель отримав гроші від Global Tree Pictures, лос-анджелеської компанії, якою керує Ігор Лопатонок, режисер, чиї попередні проєкти включають проросійську кампанію впливу, що отримувала гроші з фонду, створеного очільником Кремля Владіміром Путіним.

Реклама:

Зазначається, що платіж Пателю начебто надійшов за участь у зйомках документального фільму Лопатонока, в якому Патель та інші "ветерани" першої адміністрації Трампа зображені як жертви змови, що "зруйнувала життя тих, хто підтримував Дональда Трампа в спробі усунути демократично обраного президента з посади".

Серіал із шести частин під назвою "Всі люди президента: Змова проти Трампа", вийшов у листопаді в онлайн-мережі праворадикального мовника Такера Карлсона.

Газета пише, що в одному з епізодів Пател пообіцяв "закрити будівлю штаб-квартири ФБР і відкрити її як музей для "глибинної держави".

До попередніх проєктів Лопатенка також належить фільм "Майданська різанина", у якій заперечують, що за вбивствами активістів на Майдані стоять проросійські найманці.

Крім того, через кілька місяців після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Лопатенок пропонував проєкт, щоб "зупинити процес фінансування війни, припинити постачання зброї та наповнення України грошима зі Сполучених Штатів та їхніх сателітів".

Також, як пише газета, у березні 2023-го Лопатенка призначили художнім керівником російської кампанії впливу, яка отримала близько $31 тисячі від фонду, який Путін створив для "культурних ініціатив".

Нагадаємо, 11 грудня 2024 року Крістофер Рей колишній очільник ФБР оголосив, що піде у відставку зі своєї посади наприкінці роботи нинішньої адміністрації Джо Байдена.

Раніше Трамп сам говорив про наміри звільнити Рея, а також висловлював невдоволення діями ФБР з розслідування замаху на нього в липні.

Трамповий кандидат в очільники ФБР Патель, колишній співробітник Конгресу від Республіканської партії, відверто критикував федеральне агентство і заявив, що проведе там "масштабні реформи" і домагатиметься відплати для Трампа.