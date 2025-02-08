СМИ: Номинант Трампа на должность директора ФБР получил гонорар от пророссийской кинокомпании

Номинант американского президент Дональда Трампа на должность директора Федерального бюро расследований Кэш Патель получил в 2024 году гонорар от российской кинокомпании, которая распространяла пророссийские и антизападные взгляды.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на документы, которые тот предоставил юридическому комитету Сената, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Патель в прошлом году получил $25 тысяч от кинокомпании, принадлежащей гражданину России, который также имеет гражданство США и выпускает программы, пропагандирующие теории заговора "глубинного государства" и антизападные взгляды, продвигаемые Кремлем.

Документы, полученные газетой, указывают на то, что Патель получил деньги от Global Tree Pictures, лос-анджелесской компании, которой руководит Игорь Лопатонок, режиссер, чьи предыдущие проекты включают пророссийскую кампанию влияния, которая получала деньги из фонда, созданного главой Кремля Владимиром Путиным.

Реклама:

Отмечается, что платеж Пателю якобы поступил за участие в съемках документального фильма Лопатонока, в котором Патель и другие "ветераны" первой администрации Трампа изображены как жертвы заговора, который "разрушил жизнь тех, кто поддерживал Дональда Трампа в попытке устранить демократически избранного президента с должности".

Сериал из шести частей под названием "Все люди президента: Заговор против Трампа", вышел в ноябре в онлайн-сети праворадикального вещателя Такера Карлсона.

Газета пишет, что в одном из эпизодов Пател пообещал "закрыть здание штаб-квартиры ФБР и открыть его как музей для „глубинного государства".

К предыдущим проектам Лопатенко также относится фильм "Майданская резня", в которой отрицают, что за убийствами активистов на Майдане стоят пророссийские наемники.

Кроме того, через несколько месяцев после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Лопатенок предлагал проект, чтобы "остановить процесс финансирования войны, прекратить поставки оружия и наполнение Украины деньгами из Соединенных Штатов и их сателлитов".

Также, как пишет газета, в марте 2023-го Лопатенко назначили художественным руководителем российской кампании влияния, которая получила около $31 тысячи от фонда, который Путин создал для "культурных инициатив".

Напомним, 11 декабря 2024 года Кристофер Рэй бывший глава ФБР объявил, что уйдет в отставку со своей должности в конце работы нынешней администрации Джо Байдена.

Ранее Трамп сам говорил о намерениях уволить Рэя, а также выражал недовольство действиями ФБР по расследованию покушения на него в июле.

Трамповый кандидат в руководители ФБР Патель, бывший сотрудник Конгресса от Республиканской партии, откровенно критиковал федеральное агентство и заявил, что проведет там "масштабные реформы" и будет добиваться возмездия для Трампа.