СМИ: Номинант Трампа на должность директора ФБР получил гонорар от пророссийской кинокомпании
Номинант американского президент Дональда Трампа на должность директора Федерального бюро расследований Кэш Патель получил в 2024 году гонорар от российской кинокомпании, которая распространяла пророссийские и антизападные взгляды.
Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на документы, которые тот предоставил юридическому комитету Сената, передает "Европейская правда".
Как отмечается, Патель в прошлом году получил $25 тысяч от кинокомпании, принадлежащей гражданину России, который также имеет гражданство США и выпускает программы, пропагандирующие теории заговора "глубинного государства" и антизападные взгляды, продвигаемые Кремлем.
Документы, полученные газетой, указывают на то, что Патель получил деньги от Global Tree Pictures, лос-анджелесской компании, которой руководит Игорь Лопатонок, режиссер, чьи предыдущие проекты включают пророссийскую кампанию влияния, которая получала деньги из фонда, созданного главой Кремля Владимиром Путиным.
Отмечается, что платеж Пателю якобы поступил за участие в съемках документального фильма Лопатонока, в котором Патель и другие "ветераны" первой администрации Трампа изображены как жертвы заговора, который "разрушил жизнь тех, кто поддерживал Дональда Трампа в попытке устранить демократически избранного президента с должности".
Сериал из шести частей под названием "Все люди президента: Заговор против Трампа", вышел в ноябре в онлайн-сети праворадикального вещателя Такера Карлсона.
Газета пишет, что в одном из эпизодов Пател пообещал "закрыть здание штаб-квартиры ФБР и открыть его как музей для „глубинного государства".
К предыдущим проектам Лопатенко также относится фильм "Майданская резня", в которой отрицают, что за убийствами активистов на Майдане стоят пророссийские наемники.
Кроме того, через несколько месяцев после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Лопатенок предлагал проект, чтобы "остановить процесс финансирования войны, прекратить поставки оружия и наполнение Украины деньгами из Соединенных Штатов и их сателлитов".
Также, как пишет газета, в марте 2023-го Лопатенко назначили художественным руководителем российской кампании влияния, которая получила около $31 тысячи от фонда, который Путин создал для "культурных инициатив".
Напомним, 11 декабря 2024 года Кристофер Рэй бывший глава ФБР объявил, что уйдет в отставку со своей должности в конце работы нынешней администрации Джо Байдена.
Ранее Трамп сам говорил о намерениях уволить Рэя, а также выражал недовольство действиями ФБР по расследованию покушения на него в июле.
Трамповый кандидат в руководители ФБР Патель, бывший сотрудник Конгресса от Республиканской партии, откровенно критиковал федеральное агентство и заявил, что проведет там "масштабные реформы" и будет добиваться возмездия для Трампа.