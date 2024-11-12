ЗМІ: Трамп може звільнити директора ФБР, якого сам призначив у 2017 році

Директор ФБР Крістофер Рей готується до можливої вимушеної відставки після інавгурації Дональда Трампа.

Про це стало відомо NBC News від двох джерел, знайомих з цим питанням, передає "Європейська правда".

Директор ФБР Крістофер Рей і команда Дональда Трампа готуються до того, що новообраний президент замінить Рея під час роботи нової адміністрації.

Одним з кандидатів на місце Рея є радник Трампа Кеш Пател, який також розглядається на посаду голови ЦРУ, за словами двох інших джерел.

Реклама:

За словами джерела, Рей, якого Трамп призначив у 2017 році на 10-річний термін, із задоволенням очолює ФБР і мав намір допрацювати до кінця свого терміну. Але він також готується до того, що Трамп спробує його замінити, повідомило інше джерело.

Трамп частково проводив передвиборчу кампанію, спираючись на ідею очищення ФБР, яке, за його словами, переповнене політично мотивованими і корумпованими керівниками. Протягом багатьох років він часто критикував Рея, хоча і не так сильно, як інших посадовців Міністерства юстиції, яке здійснює нагляд за ФБР.

У липні Трамп зажадав від Рея піти у відставку "НЕГАЙНО" після того, як той дав свідчення в Конгресі про те, що поранення вуха Трампа під час замаху на його життя того місяця могло статися не від кулі. Пізніше ФБР у своїй заяві підтвердило, що куля влучила у вухо Трампа.

Трамп відреагував на це на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social. "Я припускаю, що це найкраще вибачення, яке ми отримаємо від директора Рея, але воно повністю прийняте!" – написав він.

Призначення нового директора ФБР потребуватиме затвердження в Сенаті, де з січня республіканці матимуть більшість.

Також стало відомо, що Дональд Трамп визначився з кандидатами на дві ключові посади у сфері зовнішньої політики, обидві посади мають обійняти політики, що належать до яструбиного крила партії і є більш схильними до підтримки України, ніж класичні трампісти.

Крім того, Трамп висунув постпредом в ООН трампістку, яка жорстко критикує організацію.