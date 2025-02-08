Шольц вважає обговорення миротворців в Україні наразі недоречним

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що наразі не слід обговорювати ідею відправлення миротворців до України, інакше це означатиме, що в Європі припускають, що Україна не поверне частину окупованих Росією територій.

Про це він сказав в інтерв’ю RND, пише "Європейська правда".

У Шольца запитали, чи повинна Німеччина брати участь у відрядженні миротворчих сил для підтримки післявоєнної України.

На це Шольц зауважив, що вважає такі дебати "недоречними та передчасними".

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"Я вважаю такі дебати недоречними і передчасними. Адже це означає, що ми передбачаємо, що Україна не отримає назад частину своєї території від Росії", – сказав він.

Він наголосив, що вважає, що нічого не повинно вирішуватися без участі українців.

"Перш за все, конфлікт повинен закінчитися і повинні відбутися реальні переговори, а не продиктований мир. Тільки тоді можна буде побачити, як можуть виглядати майбутні гарантії безпеки для України", – сказав він.

Шольц зауважив, що у будь-якому випадку, Україна матиме армію, "яку вона не зможе утримувати лише коштом власних фінансових ресурсів, і тут знадобимося ми та всі друзі України".

22 січня президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg News, що будь-які ефективні миротворчі сили повинні включати американські війська, оскільки лише військової підтримки Європи буде недостатньо для стримування Путіна.

Президент Польщі Анджей Дуда нещодавно запевнив у підтримці України у майбутньому, проте наголосив: Польщі не обов’язково розгортати власні війська.

А премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що Лондон готовий зіграти "повну роль" у можливій миротворчій діяльності в Україні, хоча наразі не бачить такої перспективи.