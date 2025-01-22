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Зеленський вважає, що потенційний контингент союзників в Україні неможливий без США

Новини — Середа, 22 січня 2025, 17:44 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський вважає, що потенційний контингент західних союзників на території України у рамках гарантій безпеки обов’язково потребує участі США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі. 

Зеленський зазначив, що у європейських країн не буде достатньої кількості військових, щоб забезпечити достатньо потужний контингент, аби стримати Росію від нової агресії, та що інше рішення поглибило би суперечності у НАТО. 

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"Це неможливо без Сполучених Штатів… Навіть якщо деякі наші європейські друзі думають, що це реально – ні. Ніхто не ризикуватиме без США", – сказав президент. 

Також Зеленський висловив думку, що для потенційного миротворчого контингенту союзників у рамках гарантій безпеки для України потрібно не менше 200 тисяч осіб, щоб він справді був фактором стримування.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Володимир Зеленський визнав, що на зустрічах у Брюсселі обговорювали ідею розміщення в Україні миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії, та сказав, що вже "бачить позитив" від деяких лідерів.

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Зеленський Саміт миру
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