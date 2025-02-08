Шольц считает обсуждение миротворцев в Украине пока неуместным

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что пока не следует обсуждать идею отправки миротворцев в Украину, иначе это будет означать, что в Европе предполагают, что Украина не вернет часть оккупированных Россией территорий.

Об этом он сказал в интервью RND, пишет "Европейская правда".

У Шольца спросили, должна ли Германия участвовать в отправке миротворческих сил для поддержки послевоенной Украины.

На это Шольц отметил, что считает такие дебаты "неуместными и преждевременными".

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"Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными. Ведь это означает, что мы предполагаем, что Украина не получит обратно часть своей территории от России", – сказал он.

Он подчеркнул, что считает, что ничего не должно решаться без участия украинцев.

"Прежде всего, конфликт должен закончиться и должны состояться реальные переговоры, а не продиктованный мир. Только тогда можно будет увидеть, как могут выглядеть будущие гарантии безопасности для Украины", – сказал он.

Шольц отметил, что в любом случае, Украина будет иметь армию, "которую она не сможет содержать только за счет собственных финансовых ресурсов, и здесь понадобимся мы и все друзья Украины".

22 января президент Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg News, что любые эффективные миротворческие силы должны включать американские войска, поскольку только военной поддержки Европы будет недостаточно для сдерживания Путина.

Президент Польши Анджей Дуда недавно заверил в поддержке Украины в будущем, однако подчеркнул: Польше не обязательно разворачивать собственные войска.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер заверил, что Лондон готов сыграть "полную роль " в возможной миротворческой деятельности в Украине, хотя пока не видит такой перспективы.