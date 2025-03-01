Держсекретар США заявив, що Зеленський має вибачитись після сварки

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен вибачитися після того, як його зустріч з президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті перетворилась на "фіаско".

Про це Рубіо сказав телеканалу CNN, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо закликав Зеленського "вибачитися за те, що перетворив цю справу на фіаско для нього". "Йому не потрібно було йти туди і ставати антагоністом", – сказав він у п'ятницю в ефірі телеканалу.

"Коли ви починаєте говорити про це агресивно – а президент укладає угоди, він укладав угоди все своє життя, – ви не збираєтеся саджати людей за стіл переговорів. І тому ви починаєте думати, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але, можливо, не хоче", – додав Рубіо.

Відповідаючи на запитання про коментарі сенатора-республіканця Ліндсі Грема про те, що Зеленський повинен розглянути можливість подати у відставку, Рубіо відповів, що Трамп "не зайняв жодної позиції з цього приводу".

"Сьогодні він сказав: "Нехай повертається, коли буде готовий до миру". Ось що він сказав", – сказав Рубіо.

Держсекретар додав, що позиція Трампа щодо Путіна залишається "довіряти, але перевіряти".

Президент США Дональд Трамп заявив після сварки із Зеленським, що український лідер перегнув палицю та хоче продовжувати війну, тоді як глава Росії Владімір Путін нібито готовий до миру.

Президент Володимир Зеленський заявив, що сварка у Білому домі не є доброю для жодної з двох сторін, але пояснив, чому активно вступив у перепалку.

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