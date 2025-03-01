Госсекретарь США заявил, что Зеленский должен извиниться после ссоры

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться после того, как его встреча с президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете превратилась в "фиаско".

Об этом Рубио сказал телеканалу CNN, сообщает "Европейская правда".

Рубио призвал Зеленского "извиниться за то, что превратил это дело в фиаско для него". "Ему не нужно было идти туда и становиться антагонистом", – сказал он в пятницу в эфире телеканала.

"Когда вы начинаете говорить об этом агрессивно – а президент заключает сделки, он заключал сделки всю свою жизнь – вы не собираетесь сажать людей за стол переговоров. И поэтому вы начинаете думать, что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, возможно, не хочет", – добавил Рубио.

Отвечая на вопрос о комментариях сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что Зеленский должен рассмотреть возможность подать в отставку, Рубио ответил, что Трамп "не занял никакой позиции по этому поводу".

"Сегодня он сказал: "Пусть возвращается, когда будет готов к миру". Вот что он сказал", – сказал Рубио.

Госсекретарь добавил, что позиция Трампа в отношении Путина остается "доверять, но проверять".

Президент США Дональд Трамп заявил после ссоры с Зеленским, что украинский лидер перегнул палку и хочет продолжать войну, тогда как глава России Владимир Путин якобы готов к миру.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ссора в Белом доме не является хорошей ни для одной из двух сторон, но объяснил, почему активно вступил в перепалку.

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