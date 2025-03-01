Sky News: країни Балтії незадоволені, що їх не запросили на саміт по Україні в Лондоні

Країни Балтії дуже незадоволені тим, що Велика Британія не запросила їхніх лідерів взяти участь у саміті щодо України 2 березня.

Як пише "Європейська правда", про це Sky News повідомило джерело в європейських дипломатичних колах.

Джерело, обізнане з ситуацією, попередило, що в Москві з цікавістю помітять, що Латвія, Литва та Естонія були виключені з числа учасників саміту.

Стармер має прийняти у неділю лідерів понад десятка європейських країн на саміті у Великій Британії, щоб обговорити війну Росії в Україні та ширшу європейську безпеку.

Президент України Володимир Зеленський також має бути присутнім на саміті.

Дипломатичне джерело підтвердило, що Стармер матиме телефонну розмову з лідерами країн Балтії, але зазначило, що це погана заміна неучасті в саміті.

"Ми дійсно дуже незадоволені відмовою запросити балтійських лідерів", – зазначило джерело.

Три балтійські країни, розташовані на східному фланзі НАТО на кордоні з Росією, є одними з найбільших прихильників України. Вони надають зброю і фінансову допомогу українським збройним силам у боротьбі з російським вторгненням.

Прем’єр Британії Стармер непередодні, після сварки за участю президента Зеленського у Білому домі, провів телефонну розмову з українським президентом і підтвердив, що чекає його на саміті в Лондоні.

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