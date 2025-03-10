ЗМІ знайшли двоюрідного брата віцепрезидента США, який воював за Україну

Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса Нейт три роки провів в Україні, захищаючи її у складі Сил оборони.

Інтерв’ю з Нейтом Венсом опублікувало французьке видання Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Нейт Венс вирушив в Україну за три тижні після вторгнення Росії в лютому 2022 року і, за чутками, брав участь у найкровопролитніших боях у складі батальйону "Вовки да Вінчі".

Нейт Венс. Фото: Le Figaro

В інтерв’ю Нейт Венс назвав свого брата і президента США Дональда Трампа "корисними ідіотами" господаря Кремля Владіміра Путіна, а також заявив, що вони влаштували "засідку" Володимиру Зеленському в Овальному кабінеті.

"Дональд Трамп і мій двоюрідний брат явно вважають, що зможуть умиротворити Владіміра Путіна. Вони помиляються. Росіяни не збираються забувати про нашу підтримку України", – сказав Нейт Венс, який повернувся до США в січні.

Він також розкритикував поведінку свого кузена під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, де між ними спалахнула суперечка.

"Коли він критикував допомогу Україні, я сказав собі, що це тому, що він мав догодити певному електорату, що це була політична гра. Але те, що вони зробили із Зеленським, було абсолютно нечесною засідкою", – сказав він в інтерв'ю Le Figaro.

Нейт Венс додав, що був розчарований, коли віцепрезидент США обґрунтував свою недовіру до Зеленського "звітами", які він бачив.

"Його власний кузен був на передовій. Я міг би розповісти йому правду, без удавання, без особистої зацікавленості. Він так і не спробував дізнатися більше", – зазначив він.

Він додав, що залишав повідомлення в офісі Джей Ді Венса, але так і не отримав відповіді.

Нейт Венс сказав, що покинув Україну в січні, незадовго до того, як його двоюрідний брат став віцепрезидентом, тому що "залишатися стало складно – я не міг ризикувати бути захопленим в полон".

Як повідомляли ЗМІ, Джей Ді Венс схильний займати жорсткішу позицію в розмовах щодо угоди з Україною про видобуток корисних копалин, ніж президент Дональд Трамп.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю, 28 лютого, після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

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