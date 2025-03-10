СМИ нашли двоюродного брата вице-президента США, который воевал за Украину

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт три года провел в Украине, защищая ее в составе Сил обороны.

Интервью с Нейтом Вэнсом опубликовало французское издание Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Нейт Вэнс отправился в Украину через три недели после вторжения России в феврале 2022 года и, по слухам, участвовал в самых кровопролитных боях в составе батальона "Волки да Винчи".

Le Figaro

В интервью Нейт Вэнс назвал своего брата и президента США Дональда Трампа "полезными идиотами" хозяина Кремля Владимира Путина, а также заявил, что они устроили "засаду" Владимиру Зеленскому в Овальном кабинете.

"Дональд Трамп и мой двоюродный брат явно считают, что смогут умиротворить Владимира Путина. Они ошибаются. Россияне не собираются забывать о нашей поддержке Украины", – сказал Нейт Вэнс, который вернулся в США в январе.

Он также раскритиковал поведение своего кузена во время встречи с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, где между ними вспыхнул спор.

"Когда он критиковал помощь Украине, я сказал себе, что это потому, что он должен был угодить определенному электорату, что это была политическая игра. Но то, что они сделали с Зеленским, было абсолютно нечестной засадой", – сказал он в интервью Le Figaro.

Нейт Вэнс добавил, что был разочарован, когда вице-президент США обосновал свое недоверие к Зеленскому "отчетами", которые он видел.

"Его собственный кузен был на передовой. Я мог бы рассказать ему правду, без притворства, без личной заинтересованности. Он так и не попытался узнать больше", – отметил он.

Он добавил, что оставлял сообщения в офисе Джей Ди Вэнса, но так и не получил ответа.

Нейт Вэнс сказал, что покинул Украину в январе, незадолго до того, как его двоюродный брат стал вице-президентом, потому что "оставаться стало сложно – я не мог рисковать быть захваченным в плен".

Как сообщали СМИ, Джей Ди Вэнс склонен занимать более жесткую позицию в разговорах по соглашению с Украиной о добыче полезных ископаемых, чем президент Дональд Трамп.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу, 28 февраля, после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

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