"Ви не вправі диктувати": Трамп та Венс посварились з Зеленським у Білому домі

Президент Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс у п'ятницю посперечалися в Біломі домі при телекамерах і на підвищених тонах щодо війни в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Суперечка почалась із того, що Джей Ді Венс запропонував дати шанс дипломатії Дональда Трампа врегулювати війну. На це Зеленський дав розлогу відповідь, що дипломатія з Росією з 2014 року не спрацювала.

"Він (Путін) окупував велику частину України, Крим. Це було з 2014 року… Були президент Обама, президент Трамп, президент Байден, тепер знову президент Трамп. Хай його бог благословить і дасть йому змогу зупинити війну. Але від 2014 року його ніхто не зупинив. Він окупопував і окуповував, убивав людей… Його ніхто не зупинив. Ми мали з ним розмови, дуже багато розмов... Я підписав з ним угоду у 2019 році… Але після цього він порушив перемир’я. Він не пішов на обмін полоненими. Про яку дипломатію ви говорите, Джей Ді?" – запитав Володимир Зеленський.

Венс відповів, що він говорить про дипломатію, яка може "завершити руйнування вашої країни", і заявив, що в України проблеми, оскільки вона "змушує людей" іти воювати через брак живої сили на полі бою.

"Ви повинні бути вдячні президенту за спроби завершити конфлікт", – сказав Джей Ді Венс, після цього звинувативши Зеленського у тому, що він прибув до Овального кабінету, щоб "атакувати" адміністрацію президента Трампа, яка намагається зупинити руйнування України.

"Багато питань. Почнімо з найбільшого. Під час війни кожен має проблеми. Навіть ви. Але у вас є гарний океан і ви не відчуваєте цього зараз. Але ви відчуєте у майбутньому", – сказав Зеленський.

Трамп перебив його і сказав: "Ні, ні, ні. Не кажіть нам, що ми відчуваємо. Ми намагаємось вирішити проблему. Не кажіть нам, що ми відчуваємо. Ви не вправі диктувати, запам’ятайте це", – сказав Трамп.

"Я не диктую", – відповів Зеленський, пояснивши, що Сполучені Штати "відчують вплив" війни на собі.

Трамп сказав, що Зеленський "не у хорошому становищі" та "не має карт", а зі Сполученими Штатами у нього "будуть карти".

"Я не граю в карти. Я дуже серйозно. Я президент у війні", – відповів український президент.

"Ви граєте в азартні ігри з Третьою світовою війною. І те, що ви робите, є зневажливим до країни, до цієї країни", – перебив Зеленського Трамп.

"Я відчуваю повагу до вашої країни", – сказав Зеленський.

У суперечку втрутився Джей Ді Венс із запитанням: "Ви говорили слово "дякую"?" "Багато разів", – відповів Зеленський.

Потім Джей Ді Венс згадав про візит Володимира Зеленського на завод у Пенсильванії під час виборчої кампанії у США, нібито на підтримку "опозиції".

"Будь ласка, якщо ви вважаєте, що ви будете дуже голосно говорити про війну…", – сказав Зеленський, звернувши увагу на підвищений тон Джей Ді Венса.

Трамп перебив Зеленського: "Він не говорить голосно. У вашої країни великі проблеми". Президент України спробував поставити запитання, але Трамп сказав, що "вам не дозволено говорити".

Президент Зеленський все ж сказав, що Україна стоїть стійко уже три роки, хоча й була сама від початку війни. Трамп перебив його і сказав, що Україна не була одна, а попередній президент Байден передав їй "350 млрд доларів".

Далі у перепалці було важко зрозуміти, що говорили обидва президенти, оскільки вони перебивали один одного. Зрештою Джей Ді Венс спробував "закрити рот" Зеленському, сказавши, що тут, перед телекамерами американських ЗМІ, видно, що він "не правий".

"Ви кажете нам: я не хочу перемир’я, я не хочу перемир’я. Я хочу це, я хочу те. Слухайте, якщо ви хочете пермир’я прямо зараз, я кажу: беріть", – заявив Трамп.

На це президент Зеленський поцікавився, де гарантії для України. Президент Трамп не дав відповіді на це запитання.

Тоді від ЗМІ пролунало запитання, якими будуть дії США, якщо Росія порушить перемир’я.

"А що якщо що-небудь? Що, якщо бомба впаде не вашу голову просто зараз? Що буде, якщо вони зірвуть його? Я не знаю. Вони не поважали Байдена, вони не поважали Обаму. Вони поважають мене", – відповів на це президент США.

Трамп також сказав на зустрічі з президентом Зеленським заявив, що він виступає і за Україну, і за Росію.

Зеленський показав Трампу на зустрічі фото українських полонених, які були у російському полоні.