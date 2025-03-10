У найбільших аеропортах Німеччини розпочались масштабні страйки

У Німеччині у понеділок, 10 березня, розпочались масштабні страйки у найбільших аеропортах країни, які триватимуть добу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Як зазначено, через страйки була порушена робота аеропортів Франкфурту-на-Майні, Мюнхена, Штутгарта, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа, Дортмунда, Ганновера, Бремена, Гамбурга, Берліна-Бранденбурга та Лейпцига-Галле.

Аеропорт Франкфурта попередив про значні перебої в роботі і закликав пасажирів "перевіряти у своїх авіакомпаній статус рейсів перед тим, як прибути в аеропорт".

Працівники комунальних служб, наземний персонал і служба авіаційної безпеки не вийшли на роботу на тлі суперечки про заробітну плату.

Профспілка Verdi вимагає укладення колективної угоди про заробітну плату для майже 2,5 мільйона працівників.

Страйки в понеділок розпочались після того, як другий раунд переговорів про зарплату провалився.

Федеральний уряд і місцеві муніципалітети заявили, що пропозиції Verdi, включно з підвищенням зарплати на 8%, збільшенням премій і трьома додатковими вихідними днями, недоцільні з фінансової точки зору.

Страйк мав на меті завдати шкоди повітряному сполученню на більшій частині території Німеччини.

За даними асоціації аеропортів ADV, очікувалося, що буде скасовано понад 3400 рейсів, що вплине на 510 тисяч мандрівників.

Німецький авіаперевізник Lufthansa заявив, що всі рейси авіакомпанії до і з постраждалих аеропортів будуть "затримуватися і скасовуватися".

Напередодні аеропорт імені Гельмута Шмідта в німецькому Гамбурзі повністю зупинив роботу через раптовий страйк співробітників.

Минулого місяця Verdi влаштувала кілька страйків в деяких аеропортах Німеччини, в тому числі дводенний страйк в Мюнхені.