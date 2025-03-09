Аеропорт Гамбурга повністю зупинив роботу через стихійний страйк

Аеропорт імені Гельмута Шмідта в німецькому Гамбурзі повністю зупинив роботу через раптовий страйк співробітників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

На головній сторінці сайту аеропорту опубліковано повідомлення: "Аеропорт закрито 9 березня – профспілка Ver.di оголосила страйк".

"Сьогодні спочатку було заплановано 144 прибуття і 139 вильотів, з яких тільки близько 10 рейсів змогли відбутися сьогодні вранці", – зазначив речник гамбурзького аеропорту.

Аеропорт просить пасажирів зв'язатися з відповідною авіакомпанією для отримання інформації про свої рейси.

Представник профспілки Ver.di заявив, що переговори про зарплату зайшли в глухий кут, маючи на увазі вимоги підвищення зарплати на 8%, мінімум до 350 євро.

"Тому ми чинимо тиск. Мета страйку – завдати економічної шкоди", – сказав він.

Представник профспілки не згоден з тим, що страйк був неоголошеним: "Ми повідомили аеропорт за пів години до початку, як того вимагає закон".

Повідомляли також, що у понеділок, 10 березня, найбільші аеропорти Німеччини будуть охоплені 24-годинним страйком.

Минулого місяця Verdi влаштувала кілька страйків в деяких аеропортах Німеччини, в тому числі дводенний страйк в Мюнхені.